Мир видео Казахстан не признает «днр» и «лнр» и считает их квазигосударствами — Токаев

2022-06-18 09:30

Казахстан считает так называемые «днр» и «лнр» квазигосударствами. Об этом заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, выступая на петербуржском международном экономическом форуме.

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«Общество у нас открытое… разные мнения высказываются, но я хотел бы отметить следующее – что современное международное право – это устав Организации Объединенных Наций. Два основных принципа, заложенных в устав в современное время – это территориальная целостность государство и право нации на самоопределение», - сказал Токаев.

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По его мнению, эти принципы противоречат друг другу. В то же время, считает Токаев, если право нации на самоопределение будет реализовано на всем земном полушарии, то вместо 193 государств, которые сейчас входят в состав ООН, на Земле будет более 500-600 государств.

Президент Казахстана отметил, что «это будет хаос».

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«По этой причине мы не признаем ни Тайвань, ни Косово, ни Южную Осетию, ни Абхазию, и по всей видимости этот принцип будет применен и в отношении квазигосударственных территорий, коими на наш взгляд являются Луганск и Донецк», - сказал он.