ВОЙНА В Украине В Украине ликвидировали уже 33 350 роССийских оккупантов: свежие данные по потерям рф

2022-06-18 15:30

 

За прошедшие сутки 17 июня Вооруженные силы Украины ликвидировали еще более 200 российских оккупантов. Также наши военнослужащие продолжают утилизировать вражескую технику.

Общие потери личного состава российских войск с начала войны составили порядка 33 350 человек. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

В течение 17 июня украинские защитники уничтожили 9 вражеских танков, 10 боевых бронированных машин и 5 артиллерийских систем.

Кроме того, ВСУ сбили очередной вражеский самолет, уничтожили средство противовоздушной обороны и потопили один корабль.

Также за сутки российские оккупанты лишились беспилотника оперативно-тактического уровня и 17 единиц автомобильной техники и автоцистерн.

Наибольшие потери противник понес на Славянском, Бахмутском и Криворожском направлении.

 

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