Фото-видео видео Звезда голливудских комедий Бен Стиллер был замечен в центре Львова

2022-06-20 10:26

Известный голливудский актер Бен Стиллер был замечен в центре Львова. Видео с места событий было обнародовано в TikTok.

 "Приятно, что люди придают это огласке и приезжают собственноручно помочь", – написал автор ролика, на котором видно, как Стиллер ходит по центральной площади Львова возле памятника Тарасу Шевченко и говорит по телефону.

Накануне управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев сообщило в Twitter, что Бен Стиллер как посол доброй воли ООН прибыл на границу встретиться с украинскими беженцами.

"Посол доброй воли УВКБ ООН Бен Стиллер находится сегодня на границе с Украиной, чтобы встретить семьи, чья жизнь была разорвана войной и насилием, поделиться историями о влиянии войны на человека и усилить призывы к солидарности", – говорится в сообщении.

 

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