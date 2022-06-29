Политика «Сколько это будет необходимо». Шольц пообещал продолжать поставки оружия Украине

2022-06-29 22:00

 

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что поставки оружия Украине для противостояния российскому вторжению будут продолжаться.

По его словам, помимо гуманитарной и финансовой помощи, стране будет предоставлено «оружие, в котором Украина отчаянно нуждается», сообщает DW.

Шольц подчеркнул, что союзники по Североатлантическому альянсу будут продолжать поставлять вооружения «так долго и так интенсивно, сколько это будет необходимо для того, чтобы Украина могла защищать себя».

Ранее Шольц заявлял, что видит мало шансов на прекращение войны в Украине дипломатическим путем.

 
 
 
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