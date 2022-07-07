Фото-видео видео Как выжить и где прятаться во время обстрелов - это нужно знать каждому

2022-07-07 12:28

Новая военная реальность заставляет нас заботиться о своей безопасности по особым правилам. 

Вот основные моменты, которые очень важно запомнить, чтобы уберечь себя и свою жизнь:

1. Последние этажи жилых зданий – опасны и ненадежны при воздушной опасности.

2. Подвал (не бомбоубежище!) – высока вероятность оказаться под завалом. Особенно опасно, если в подвале только один выход.

3. С первого по третий этажи жилых домов – опасные в случае поражения пулями, снарядами и осколками в случае уличных боев.

Но есть и наглядная видеоинструкция:

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Фото-видео

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видео Владимир Зеленский - о решении Генштаба по разрешениям для перемещения военнообязанных 2022-07-06 12:28
видео Видео работы украинского снайпера, который за секунды ликвидировал взвод оккупантов 2022-07-04 11:33