Новая военная реальность заставляет нас заботиться о своей безопасности по особым правилам.
Вот основные моменты, которые очень важно запомнить, чтобы уберечь себя и свою жизнь:
1. Последние этажи жилых зданий – опасны и ненадежны при воздушной опасности.
2. Подвал (не бомбоубежище!) – высока вероятность оказаться под завалом. Особенно опасно, если в подвале только один выход.
3. С первого по третий этажи жилых домов – опасные в случае поражения пулями, снарядами и осколками в случае уличных боев.
Но есть и наглядная видеоинструкция: