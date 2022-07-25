Политика Папа Римский заявил, что хочет приехать в Киев, чтобы закончить войну

2022-07-25 21:30

Папа Римский Франциск в воскресенье, 24 июля, заявил, что хочет посетить Киев.

По его словам, он намерен это сделать, чтобы завершить жестокую войну России против Украины.

Об этом пишет Reuters.

По данным журналистов, во время своего полета в Канаду Папа в разговоре с журналистами рассказал, что очень хочет приехать в Киев, что остановить войну.

"У меня большое желание поехать в Киев", — сказал Папа Римский на вопрос о возможной предстоящей поездке в Украину.

Напомним, Папа Римский Франциск может приехать с визитами в Украину и Россию уже в августе. Подготовка к поездке начнется сразу же после возвращения понтифика из Канады в конце июля.