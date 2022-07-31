ВОЙНА В Украине роССийская армия с помощью авиации пытается продвинуться вглубь, чтобы наступать на Бахмут — Гайдай

2022-07-31 11:00

Армия страны-агрессора России не оставляет попыток улучшить собственное тактическое положение ради наступления на Бахмут, а также близлежащие населенные пункты на границе Луганщины и Донбасса.

Пехоту россиян поддерживают штурмовая и армейская авиация. Около семи городов и сел за прошедшие сутки, 30 июля, зафиксированы авиаудары. Таким образом, захватчики пытаются создать дополнительное давление на оборону ВСУ.

Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

Армия страны-агрессорки сосредотачивает усилия на поражении военных объектов и элементов инфраструктуры, а также покидает населенные пункты без газа и света.

По словам Гайдая, оккупанты наносят удары по позициям украинских войск вдоль всей линии столкновения. За прошедшие сутки нанесены четыре ракетных удара, проведено 15 артиллерийских обстрелов, три — минометные, три — танковые, пять раз врагом использовал истемы залпового огня.

"Россияне хотят сковать действия обороны, чтобы у нас не было возможности проводить ротацию или усиливать другие направления. Также вчера наши бойцы обнаружили и обезвредили одну из разведывательных групп россиян. В то же время авиационная группировка противника ведет систематические боевые действия для поддержки действий наземных группировок", в сообщении руководителя Луганской области.

ВСУ удалось отразить наступление российской армии на нескольких направлениях.

Гайда также сообщил, что в Северодонецке, где уже полтора месяца обещают отремонтировать электроснабжение, заработал первый телевизор. "Правда, расположен он на борту автомобиля, который передвигается по местам скопления населения, транслирует только один канал, который пожелают оккупационные власти, и работает нерегулярно", — рассказал руководитель ОВА.

Напомним, начались 158 сутки героического противостояния украинской нации российскому военному вторжению. Оккупанты усилили разведку, ДРГ и штурмовые действия. Детальнее о ситуации на фронте - в возведении Генштаба ВСУ по состоянию на 31 июля.