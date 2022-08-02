Политика В Украине могут изменить налоги: в Кабмине обсуждают введение нового сбора

2022-08-02 20:00

Кабинет министров обсуждает введение в Украине дополнительного сбора или пошлины, а также корректировку льготного налогового режима для физлиц-предпринимателей ("ФОПов"). Такие меры призваны помочь стране с наполнением госбюджета, который во время войны потерял львиную долю доходов.

Об этом рассказал министр финансов Украины Сергей Марченко в интервью УНИАН. По словам министра, еще рано говорить о том, каким именно может стать новый сбор. В Нацбанке тем временем предлагают ввести дополнительный таможенный сбор на некоторые категории товаров.

"Мы сейчас обсуждаем этот вопрос. Такая инициатива может не носить название дополнительной таможенной пошлины, это может быть отдельный военный сбор. Или дополнительный сбор на валютообменные операции по покупке импортных товаров. Еще нет окончательной концепции, поэтому когда и в каком виде будет введен сбор – говорить рано", – объяснил Марченко.

Он также напомнил, что сейчас "ФОПы" имеют право платить 2% с оборота вместе 5%, а третья группа расширилась "по сути до бесконечности", и эти моменты также могут быть пересмотрены. "Все эти вещи сохранились. И я считаю, что их тоже нужно корректировать... Этот вопрос обсуждается", – сказал Марченко.

Министр объяснил, что в Украине уже вернули НДС и таможенные сборы для импорта, чтобы увеличить доходы госбюджета. Деньги необходимы для покрытия социальных и военных выплат.

"Мы уже видим первые результаты, поскольку один из главных факторов роста налоговых и таможенных пошлин в июле – это как раз и есть возврат НДС и ввозной пошлины, а также более жесткий контроль за ввозимыми на территорию Украины товарами. Мы благодарны всем причастным к этому процессу и считаем, что это абсолютно правильное решение", – заявил Марченко.