ВОЙНА В Украине фото + видео В Крыму на военном аэродроме прогремели взрывы, люди в панике бегут из Новофедоровки

2022-08-09 16:30

 

На подконтрольном РФ полуострове горели склады с боеприпасами, узнали журналисты.

В захваченном Российской Федерацией Крыму произошли взрывы в районе военного аэродрома возле города Саки, начался пожар.

В Новофедоровке горела взлетная полоса и склады с боеприпасами, сообщает в Telegram "Крым Сегодня. Новости", ссылаясь на слова очевидцев.

"…Первый взрыв раздался около 15:20, всего сообщают о десяти. Предварительно, повреждены соседние дома", - отмечается на канале.

Местные жители сообщили о большом количестве авто скорой помощи, которые ехали в сторону Новофедоровки из Евпатории. К месту взрыва отправили санавиацию.

С пляжей в Новофедоровке убегали туристы. Пособники оккупантов требовали, чтобы люди прятались в укрытиях.

Стоит отметить, что взрывы в Крыму произошли на авиабазе оккупантов, с которой самолеты летели бомбить Запорожскую, Николаевскую и Херсонскую области.

 

 

 

 

 

 

 

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