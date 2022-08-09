Мир Калининградскую область вновь оставили без транзита через страны ЕС

2022-08-09 20:00

Калининградская область уже исчерпала лимиты на перевозку ряда товаров по железной дороге через Литву. Об этом заявил на площадке дискуссионного клуба «Валдай» губернатор Калининградской области Антон Алиханов, сообщает ТАСС.

В списке оказались отдельные виды железа, стали, нефти и нефтепродуктов, удобрений, антифриз, лесоматериалы.

«В общем, достаточно большая номенклатура, по которой у нас уже нет этих вот возможностей из-за установленных квот», — сказал он.

Губернатор Калининградской области считает, что россия должна подать иск в орган разрешения споров Всемирной торговой организации (ВТО) к Литве или Евросоюзу с требованием компенсации издержек, которые понесли российские участники транзита в регион из-за ограничений, наложенных на него.

Антон Алиханов предложил открыть счет в казначействе Литвы для оплаты транзита в регион и из него, учитывая отказ банков Литвы от приема платежей.

Ранее посол по особым поручениям МИД россии Алексей Исаков заявил, что Литва искусственно обостряет тему калининградского транзита, не устраняя проблему платежей. Он считает, что калининградский транзит должен быть полностью выведен из-под действий санкций ЕС.

Вильнюс с 18 июня запретил провозить по своей территории в Калининградскую область товары, попавшие под санкции Евросоюза: стройматериалы, металл, дерево, цемент, удобрения, алкоголь, икру и другие категории — в целом примерно половину от всего объема перевозок. Как утверждают литовские власти, они только выполняли санкции ЕС.

Впоследствии Еврокомиссия опубликовала разъяснения, согласно которым транзит в Калининград автотранспортом остается под запретом, а транзит по железной дороге возможен при должном контроле. При этом литовский Шяуляй банк, единолично обслуживающий весь калининградский транзит, намерен с 1 сентября прекратить банковские операции с россией. Ранее МИД Литвы заявил, что россии самой следует найти способы, как она будет рассчитываться с Литвой за транзит в Калининградскую область.

Министр коммуникаций и транспорта Литвы Марюс Скуодис заявил, что расчеты за калининградский транзит зависят только от банков. Такое заявление было сделано в ответ на то, что временный поверенный в делах россии в Литве Сергей Рябоконь вручил ноту протеста Литве из-за того, что в скором времени транзит в Калининградскую область может полностью прекратиться.

«Государство никак не может обязать банки принимать платежи все будет зависеть от их решений», — отметил в своем комментарии литовский министр.

Напомним, ранее «Флот 2017» сообщал, что с 18 июня железная дорога Литвы перестала совершать транзит ряда российских товаров в российский анклав Калининград. Речь идет о 50% грузов, которые попали под санкции ЕС. Действия литовской стороны в россии расценили как «открыто враждебные» и потребовали немедленной отмены блокировки транзита товаров.