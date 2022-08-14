Политика Бывший государственный секретарь США Генри Киссинджер изменил свое отношение к Украине с начала войны

2022-08-14 19:00

 

Бывший государственный секретарь США Генри Киссинджер изменил свое отношение к Украине с начала полномасштабного вторжения России. Об этом он сказал, презентуя свою новую книгу Leadership: Six Studies in World Strategy, пишет газета Wall Street Journal.

Детали

По словам бывшего советника президента США по нацбезопасности, развязанная путиным война определила точку невозвращения.

До войны политик считал, что лучшим вариантом для Украины была роль своеобразного буфера между Западом и Россией.

Однако Киссинджер подчеркнул: когда Россия ввела войска в Украину, был "брошен жребий", который коренным образом изменил ситуацию. Он заявил, что после случившегося западные страны должны воспринимать Украину как часть Североатлантического альянса, то есть НАТО.

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