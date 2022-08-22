ВОЙНА В Украине В Севастополе снова "бавовна": от взрыва вылетело стекло в окнах и тряслись стены

2022-08-22 19:52

К вечеру 22 августа во временно оккупированном Севастополе были слышны мощные взрывы. О срабатывании сигнализации в автомобилях, громких звуках взрывов и вибрации окон и домов сообщают жители не только самого города, но и близлежащих населенных пунктов.

Громче всего было на Фиоленте, где расположены два дивизиона ракетных комплексов С-400, однако в оккупационной администрации на данный момент работу российского ПВО не подтверждают. Информация о взрывах активно распространяется по крымским пабликам.

Так, жители оккупированного Крыма сообщают, что громкие взрывы были слышны практически в любой точке Севастополя и близлежащих населенных пунктах.

Сильные взрывы, в частности, как пишут крымчане, были слышны в селе Родное, там от взрывных волн дрожали стекла в окнах и качались шторы.

Нечто подобное наблюдали также жители Балаклавы и Инкермана, где от взрывов вылетели окна, похожая картина была и в районе Стрелковой бухты, там, как сообщают очевидцы, в некоторых квартирах вылетело или потрескалось стекло в окнах. Слышен взрыв, хотя и не так сильно, был и в поселке Форос.

Хорошо слышны были взрывы в Байдарской долине. В Севастополе больше всего гремело в микрорайонах "Хрустали", (там очевидцы сообщают, что "что-то летело со стороны Бельбека), Острякова, Летчиков (в районе Юмашева) на северной стороне, в районе ЦУМа, на Артиллерийской бухте.

Кое-кто сообщает, что звук доносился с моря и напоминал работу ПВО. Об этом же рассказывают отдыхающие в Орловке и те, кто находился на пляже Учкуевка на северной стороне Севастополя. Люди говорят о работе противовоздушной обороны. Также об этом заявляет находившийся в момент взрывов на Фиоленте очевидец: по его словам, удар был с корабля.

Интересно, что, по данным крымских пабликов, в так называемой "администрации" Севастополя работу ПВО поначалу не подтвердили. Однако довольно скоро "передумали": российские пропагандисты из ТАСС со ссылкой на "губернатора" заявили, что "в Севастополе сработало ПВО, на большой высоте сбит объект, предварительно беспилотник".

Местные также говорят, что взрывов было два. Первый раздался около 17:00, на Ялтинском кольце от него дрожали дома, а также на Сапун-горе. Оба очевидца говорят, что видели "скорые" вскоре после взрыва.

Второй взрыв прогремел около 18:15.

Напомним, утром 20 августа штаб Черноморского флота РФ в Севастополе атаковал беспилотник. Момент взрыва в Севастополе попал на видео.

Оккупанты попытались заверить население, что беспилотник якобы был сбит и никакой опасности для людей нет. Однако им не очень поверили: в оккупированном Крыму устроили истерику из-за "хлопка", потребовали "закрыть Севастополь", устроить облаву на "беженцев" и "гастарбайтеров из Средней Азии", а также "сжигать дома" тех, кого заподозрят в запуске беспилотников.

Также утром 20 августа о взрывах сообщили в Бахчисарае. Оккупанты факт "хлопка" отрицали, однако люди находили в городе обломки от снарядов.