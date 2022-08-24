Фото-видео видео Привітання Президента України Володимира Зеленського із Днем Незалежності

2022-08-24 11:35

Ми зустрічаємо цей день у різних місцях. Хтось – в окопах і бліндажах, у танках і БМП, на морі й у повітрі. Б’ється за незалежність на передовій. Хтось – у дорозі, в авто, вантажівках і потягах. Б’ється за Незалежність, доправляючи необхідне тим, хто на передовій. А хтось – у смартфоні чи за комп’ютером. І теж б’ється за незалежність – збираючи кошти, щоб тим, хто в дорозі, було що везти тим, хто на передовій. Ми зустрічаємо цей день у різних обставинах, умовах і навіть у різних часових поясах, але з єдиною метою – збереження Незалежності та перемога України!

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Фото-видео

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видео Земля вздрогнет! ВСУ получили первые гаубицы Zuzana 2 - на что способна такая техника 2022-08-15 12:28
фото + видео В Крыму на военном аэродроме прогремели взрывы, люди в панике бегут из Новофедоровки 2022-08-09 16:30