Спорт Александр Усик максимально опасен в ринге для любого соперника, - тренер Тайсона Фьюри

2022-09-01 14:29

Команда Тайсона Фьюри не собирается недооценивать Александра Усика при подготовке к поединку за звание абсолютного чемпиона мира. Об этом заявил тренер британского боксера Шугар Хилл Стюард.

 По его мнению, украинец очень опасен в ринге. Особенно специалист отметил работу ног Усика.

"Угроза со стороны Усика состоит в том, что он знает, как побеждать и что нужно для этого делать. Нужно быть честными. Нельзя говорить, что Усик - плохой боксер. Он классный боксер, мне нравится смотреть его бои. Он является угрозой для всех, в том числе для Тайсона, потому что Усик знает, что делать для победы.

И это дает нам основания с интересом ждать этот поединок. У Усика отличная работа на ногах, и это проблема для любого соперника, габариты здесь не так важны", - цитирует Стюарда Boxing Scene.

Напомним, что ранее Александр Усик одержал повторную победу над британцем Энтони Джошуа и защитил свои титулы WBO, WBA, IBF и IBO в супертяжелом весе.

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