ВОЙНА В Украине Под полный запрет на выдачу виз в ЕС должны попасть и граждане беларуси, - Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба

2022-09-01 08:26

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что граждане беларуси также должны попадать под запрет на выдачу виз в ЕС. Об этом он сказал в интервью Радио Свобода.

Также глава украинской дипломатии напомнил об соучастии бульбастана в войне против Украины.

"Безусловно. беларусь является соучастником в преступлении агрессии, совершенной рашийской федерацией", - отметил министр.

Кулеба также заявил, что Украина выступает за полный запрет выдачи туристических виз россиянам странами Евросоюза.

Напомним, во вторник, стало известно, что Германия приостанавливает упрощенный визовый режим с оркостаном.

Как сообщалось, ЕС готовится усложнить оформление виз для русских. Брюссель стремится "не останавливаться на ограничении упрощения виз" и может принять дополнительные меры по этому направлению до конца года.