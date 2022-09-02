Экономика В Украине снова ввели акцизы на все виды топлива - что будет с ценами на бензин и дт

2022-09-02 21:36

Кабинет Министров поддержал законопроект об изменениях в Налоговый кодекс Украины, которым предусматривается частичный возврат ставок акциза на топливо, действовавших до полномасштабного вторжения.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства инфраструктуры.

Ведомство инициировало частичное возвращение ставок акциза на бензин и дизель на уровне 100 евро/1000 литров. До полномасштабного вторжения ставки на бензин и дизель составляли 213,5 и 139,5 евро соответственно, то есть почти в два и полтора раза больше, говорится в сообщении. При этом в Евросоюзе минимальный уровень акциза устанавливается Директивой 2003/96/ЕС и на сегодняшний день минимальная ставка акциза на бензин по ней составляет 359 евро за 1000 литров.

"Таким образом, предлагаемые ставки ниже тех, которые обязательны для стран членов ЕС. Например, в Германии ставка акциза на бензин составляет 654,5 евро, Польши – 276,8 евро, Румынии – 373,3 евро, а в Словакии – 555 евро. При этом льготный налог на добавленную стоимость на топливо на уровне 7% сохраняется. До марта этого года действовала ставка 20% НДС на топливо", - отмечается в релизе МИУ.

Глава Украинского аналитического центра, экономист Александр Охрименко считает, что радикально законопроект ко второму чтения вряд ли поменяется. А принимать данное решение, по его мнению, было нужно.

"Суть в том, что, когда отменяли акцизы, была надежда, что торговцы топливом начнут честно платить все налоги, не будут спекулировать, обеспечат вменяемую цену. Но их хватило лишь на неделю. Потом они спровоцировали дефицит топлива, фактически – аферу. И на сегодняшний момент Рада приняла правильное решение. Потому что во время войны кто-то продолжает наживаться на украинцах, потеряв остатки совести. Если они вообще были", – отмечает эксперт. По его словам, до широкомасштабной российской агрессии, рентабельность при продаже того же дизтоплива составляла 1-2%. А сейчас – 20-25%.

Напомним, в марте Верховная Рада отменила акцизы на горючее. Это решение было обусловлено кризисом на рынке топлива, вызванным мировым топливным кризисом и атаками России на инфраструктуру для хранения и транспортировки энергоносителей. С июля ситуация на рынке горючего стабилизировалась.