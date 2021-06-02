Экономика Кабмин разрешил украинским сетям АЗС повысить цены на бензин и дизтопливо

2021-06-02 11:39

Министерство экономики Украины обнародовало расчеты средней стоимости бензина и дизельного топлива, от которой АЗС могут устанавливать свою наценку.

"На основании расчетов акционерного общества "Национальная акционерная компания "Нафтогаз Украины" определена средняя стоимость 1 литра дизельного топлива ULSD 10 ppm и 1 литра бензина автомобильного GASOLINE 10 ppm", – сообщает пресс-служба Минэкономики.

Так, средняя стоимость 1 литра дизельного топлива ULSD 10 ppm составляет 20,91 грн, а 1 литра бензина автомобильного GASOLINE 10 ppm составляет 24,92 грн за литр.

С учетом максимальной торговой наценки, которая согласно постановлению правительства о госрегулировании цен должна быть не более 5 грн/л на бензин и 7 грн/л на дизельное топливо, предельная стоимость бензина составляет 29,92 грн/л, что на 8 коп./л выше цены, установленной ранее.

Предельная цена дизельного топлива установлена на уровне 27,91 грн/л (+2 коп./л).

Напомним, 14 мая Кабмин ввел государственное регулирование розничных цен на бензин и дизельное топливо. Но уже 16 мая в Минэкономики разъяснили, что это постановление не касается "брендового премиального топлива" с улучшенными показателями качества.