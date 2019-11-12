Экономика Цена газа начала стремительно расти - каким станет тариф в ноябре

2019-11-12 11:43 213

Фискальная служба подсчитала среднюю таможенную стоимость импортного природного газа за октябрь 2019 года. Об этом сообщает пресс-служба Минэкономразвития.

Согласно обнародованным данным, в октябре средняя цена импортного газа составляла 199,5133 долларов или 4988,4620 грн за 1 тысячу кубометров.

Так, в долларовом эквиваленте в октябре средняя цена выросла на 14,2% в сравнении с сентябрем, когда она составляла 174,6862 долларов за 1 тысячу кубометров.

В гривневом эквиваленте цена газа выросла на 16,8% в сравнении с сентябрем, когда она составляла 4272,7604 грн 1 тысячу кубометров.

Напомним, ранее Нафтогаз начал поднимать цену на газ для населения. В ноябре газ для украинцев подорожает более чем на 600 гривен. Тарифы на энергоноситель вырастут впервые с апреля.

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Экономика

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