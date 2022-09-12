ВОЙНА В Украине Пахнет "старым Гостомелем": оккупанты в панике из-за наступления ВСУ на Харьковщине

2022-09-12 21:30

 

Российский оккупант, находившийся на территории Харьковской области, рассказывает о колоссальных потерях захватчиков в результате успешного контрнаступления Вооруженных сил Украины.

Об этом говорится в перехваченной телефонном разговоре.

Товарищ поинтересовался у оккупанта, готовят ли его подразделение к ротации. Однако тот удивленно спросил, читает ли тот вообще новости.

"П*здец, какое, нах*у, возвращение? Новости читаешь? Ну, нам даже спину тормознули. У нас сегодня один трехсотый. Они плотно ху*чать уже прямо, в смысле вот впереди у ребят стоят, уже между ними в тыл зашли, там через посты проходят", - рассказал он.

По его словам, ВСУ уничтожают российские посты и форсируют водоемы. В то же время у россиян нет связи. Потери среди оккупантов огромные.

"Мы каждый день ездим, я езжу заряжать батарейки, ежедневно проезжаю мимо военных медиков. Там постоянно мешки-мешки-мешки... Думаю: них*я себе, еб*ть. Тут к нам должны были ребята ехать и что-то пошло не так. Теперь мы сами, бл*дь. Смена приехала и обратно уехала", - рассказал оккупант.

При этом захватчик добавил, что остерегается прослушиваний. Если бы звонок происходил по закрытому каналу, то россиянин рассказал бы больше. По его словам, в течение последних трех дней ВСУ бьют точно, уничтожая последовательно все позиции россиян.

"Еще угнали 6 "Уралов" у нас, еб*ть. Нам уже смс-ки приходят: "Сдавайтесь", вся х*йня. Мне кажется, пахнет "старым Гостомелем", прямо п*здец как пахнет", - подытожил оккупант.

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