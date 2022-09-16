Спорт Усик и Фьюри заинтересованы в проведении боя за звание абсолютного чемпиона мира, - эксперт

2022-09-16 17:32

Поединок за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе состоится, потому что и Александр Усик и Тайсон Фьюри заинтересованы в его проведении. Такое мнение высказал шведский боксер Отто Валлин.

Также скандинавский спортсмен прокомментировал последние высказывания чемпиона мира по версии WBC. По словам Валлина, британского боксера просто невозможно и не нужно воспринимать всерьез.

"Я устал от высказываний Тайсона. Ничего из того, что говорит Фьюри, я не воспринимаю всерьез. Но другие люди воспринимают, поэтому он может продолжать ходить вокруг да около. Мне это не нравится. Я думаю, это выставляет бокс в плохом свете.

Фьюри попросил 500 миллионов долларов за бой с Усиком, а затем вызвал Мануэля Чарра? Нельзя воспринимать любые его слова всерьез. Он может говорить все, что чувствует сейчас. Но я думаю, что Фьюри все же хочет драться с Усиком.

"Сложно поставить против Тайсона из-за его габаритов и боксерских навыков. Усик очень хорош, но победить Фьюри - крайне сложная задача для него. Я бы поставил на победу Фьюри судейским решением", - отметил Валлин в интервью World Boxing News.