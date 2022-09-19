ВОЙНА В Украине Беженцы возвращаются домой: таможенники объяснили, какие вещи и сколько можно ввозить из-за границы

2022-09-19 13:32

Украинские беженцы возвращаются домой: таможенники объяснили, какие вещи и сколько можно ввозить из-за границы.

Личные вещи, перемещаемые гражданами в ручной клади, сопровождаемом и несопровождаемом багаже, не облагаются таможенными платежами и освобождаются от проведения мероприятий официального контроля. По общему правилу они не декларируются письменно.

Список товаров, которые могут быть отнесены к личным вещам граждан:

▪️Индивидуальные письменные и канцелярские принадлежности

▪️Переносные музыкальные инструменты в количестве не более двух штук

▪️Сотовые (мобильные) телефоны в количестве не более двух штук.