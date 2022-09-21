ВОЙНА В Украине видео "Не может быть никаких оправданий": участники ГА ООН в Нью-Йорке осудили преступления рф. Заявления Дуды, Иоганниса, Науседы и других

2022-09-21 21:00

Участники Генеральной ассамблеи ООН осудили жестокую войну России против Украины. Лидеры западных стран выступили единым фронтом, призвав привлечь агрессора к ответственности.

Заседание прошло 20 сентября. Война в Украине стала одной из центральных тем обсуждения...

Так, президент Польши Анджей Дуда в кулуарах встречи заявил журналистам, что попытки РФ провести "референдумы" о присоединении оккупированных территорий Украины являются насмешкой над демократическим миром.

"Они ничего не стоят. Правда такова: их результат устанавливается в Кремле, а не во время голосования. И то, как проголосуют лица, которые вообще примут участие в этом "референдуме", фактически не имеет никакого значения. Результат будет такой, как планируется в Кремле", – сказал президент Польши.

Президент Франции Эммануэль Макрон призвал реформировать Совет безопасности ООН и ограничить право вето "в случае массовых преступлений".

Он добавил, что все члены ООН должны приложить усилия, чтобы остановить агрессию РФ. "Речь идет об ответственности всех, кто уважает Устав ООН и нашу величайшую ценность и добро – мир. Поскольку, кроме войны, речь идет о расколе мира вследствие прямых и косвенных последствий этого конфликта... Ведь это борьба во имя мира, во благо суверенитета государств, за территориальную целостность каждого", – подчеркнул Макрон.

Президент Словацкой Республики Зузана Чапутова призвала всех членов ООН стать голосом Украины. "Голосом, который будет продолжать говорить о преступлениях России в Украине, чтобы никому не было позволено совершать такие зверства. Владимир Путин надеялся захватить Украину и испугать всех нас, он не добился успеха. Об этом говорят успехи на поле боя в Украине", – уточнила она.

Чапутова подчеркнула, что в Украине погибли тысячи невинных гражданских, миллионы людей вынуждены бежать из-за войны из своих домов. Она акцентировала, что миру нужно извлечь уроки по сделанным ошибкам в прошлом. В частности, из-за отсутствия решительности после событий 2014 года.

Президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что РФ ведет геноцидную войну, жестоко презирает мировой порядок, а за маской энергетической сверхдержавы скрывается опасное имперское государство, пытающееся оккупировать и аннексировать своих соседей.

Он решительно призвал создать спецтрибунал по военным преступлениям РФ и сделать все возможное, чтобы остановить оккупантов.

Президент Румынии Клаус Иоганнис заявил, что война РФ против Украины привела к недопустимым нарушениям норм и принципов международного права, в том числе основных прав человека.

"Не может быть никаких оправданий для военной агрессии против суверенного государства. Не может быть никаких оправданий кровопролития, разрушений и человеческих страданий. Наша общая ответственность состоит в том, чтобы собраться вместе и защитить наши общие ценности как членов ООН", – подчеркнул он.

Канцлер Германии Олаф Шольц сосредоточил внимание на продовольственном кризисе, к которому привела агрессия России.

Он акцентировал на важности "дипломатического успеха" ООН по введению Черноморской зерновой инициативы и подчеркнул, что сейчас определяющим является то, чтобы Россия продолжала полностью выполнять ее, а не остановила.

Канцлер призвал не верить российской пропаганде.

А президент Украины Владимир Зеленский на ГА ООН призвал мир наказать Россию. Он подчеркнул, что оккупанты сделали так, что десятки миллионов людей оказались на грани голода.