Политика Канцлер Германии Олаф Шольц официально заявил, что никакого перемирия на условиях ПТН не будет

2022-09-22 13:35

Нельзя принимать мир на условиях кремля. Об этом заявил федеральный канцлер Германии Олаф Шольц в своем выступлении на Генассамблее ООН, сообщает Spiegel.

Шольц отметил важность поддержания мирового порядка, основанного на правилах, а не "праве сильнейшего", и подчеркнул, что для этого страны не могут оставаться в стороне, когда эти принципы нарушаются.

Действия президента роССии канцлер ФРГ назвал "вопиющим империализмом", а анонсированные псевдореферендумы РФ - новым витком эскалации российской агрессии, поскольку дальше РАБссия может назвать украинское контрнаступление "нападением на себя".

"Если мы хотим, чтобы война путина закончилась - мы не можем быть равнодушными к тому, как именно она закончится. И поэтому мы не примем мира, продиктованного россией, и не будем признавать никаких псевдореферендумов. Поэтому Украина должна быть способна защищаться от российского вторжения", заявил Шольц.