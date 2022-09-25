ВОЙНА В Украине Зеленский мобилизованным украинцам: при первой возможности переходите на наши позиции

2022-09-25 20:00

 

Во время традиционного вечернего обращения Владимир Зеленский призвал украинцев, которых мобилизовали на оккупированных территориях, при первой возможности переходить на украинские позиции.

Детали

Президент Украины Владимир Зеленский в вечернем обращении призвал украинцев на оккупированных территориях избегать мобилизации, а если их таки мобилизуют - переходить на сторону ВСУ.

Цитата

"Любым способом прячьтесь от российской мобилизации. Избегайте повесток. Старайтесь выехать на свободную территорию Украины.

А если вы все же попадете в российскую армию, то саботируйте любую активность врага - мешайте любым российским операциям, передавайте нам всю важную информацию об оккупантах: их базы, штабы, склады боеприпасов. И при первой же возможности переходите на наши позиции.

Делайте все, чтобы сохранить жизнь и помочь освободить Украину", - сказал он.

Напомним

В оккупированной Горловке рашистымобилизовали10 мужчин на войну против Украины.

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