Политика "Не отмахиваться как от блефа": Меркель призвала серьезно относиться к ядерным угрозам путина

2022-09-28 21:00

Бывший канцлер Германии Ангела Меркель призвала не пренебрегать ядерными угрозами российского президента Владимира Путина. Она считает, что это будет признаком политической воли.

Об этом экс-канцлер заявила на церемонии открытия "Фонда федерального канцлера Гельмута Коля", сообщает Sueddeutsche Zeitung. Причем в речи, которая касалась предшественника Меркель, отсылка к Путину и войне в Украине прозвучала достаточно неожиданно.

"Серьезное отношение к словам, не отмахивание от них, не отговорки, мол, это просто блеф, а серьезное отношение к ним – это ни в коем случае не признак слабости или умиротворения, а признак политической мудрости", – заявила Меркель.

Напомним: в своем обращении к гражданам РФ 21 сентября Путин набросился с обвинениями на Запад: мол, некоторые высокопоставленные представители ведущих государств НАТО "позволяют себе" говорить о "возможности и допустимости применения против России оружия массового поражения". Глава Кремля пригрозил ядерным ударом, сказав, что у РФ также есть соответствующее вооружение.

В свою очередь, президент Украины Владимир Зеленский считает, что угрозы российского диктатора Владимира Путина применить ядерное оружие могут оказаться не блефом. Поэтому он призвал западных лидеров сделать все, чтобы сдержать кремлевского шантажиста.

– также Зеленский сказал, что не верит в то, что международное сообщество позволит российскому диктатору Владимиру Путину применить ядерное оружие. Он не исключил риски, однако подчеркнул, что идти на компромиссы с президентом страны-агрессора нельзя;

– США и их союзники решили усилить наблюдение за ядерным арсеналом России. Западные спецслужбы активизируют усилия по обнаружению любых действий военных РФ, которые могут свидетельствовать о том, что их президент отдал приказ о применении ядерного оружия против Украины.