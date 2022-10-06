Спорт После разгрома в Лиге чемпионов уволен главный тренер Севильи Хулен Лопетеги

2022-10-06 15:37

Главный тренер Севильи Хулен Лопетеги покинул свой пост. Случилось это после очередного провального матча в исполнении испанского клуба.

На этот раз коллектив был разгромлен в Лиге чемпионов Боруссией Дортмунд 1:4. Буквально через несколько минут после фиаско руководство Севильи, на официальном сайте, объявило о расставании со специалистом. 56-летний тренер покинул клуб из-за неудовлетворительных результатов.

В турнирной таблице Лиги чемпионов Севилья идет на третьем месте, имея одно очков. В чемпионате Испании у команды одна победа за семь игр.

Напомним, что Лопетеги возглавлял Севилью на протяжении трех сезонов. Под его руководством в сезоне-2019/2020 команда становилась обладателем трофея Лиги Европы.