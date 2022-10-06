Спорт После разгрома в Лиге чемпионов уволен главный тренер Севильи Хулен Лопетеги

2022-10-06 15:37

Главный тренер Севильи Хулен Лопетеги покинул свой пост. Случилось это после очередного провального матча в исполнении испанского клуба.

На этот раз коллектив был разгромлен в Лиге чемпионов Боруссией Дортмунд 1:4. Буквально через несколько минут после фиаско руководство Севильи, на официальном сайте, объявило о расставании со специалистом. 56-летний тренер покинул клуб из-за неудовлетворительных результатов.

В турнирной таблице Лиги чемпионов Севилья идет на третьем месте, имея одно очков. В чемпионате Испании у команды одна победа за семь игр.

Напомним, что Лопетеги возглавлял Севилью на протяжении трех сезонов. Под его руководством в сезоне-2019/2020 команда становилась обладателем трофея Лиги Европы.

subscriber subscriber

Еще по теме

фото Новый тренер сборной Украины Александр Петраков рассказал о предстоящих матчах и своих новых обязанностях

2021-08-18 10:03

Главным тренером миланского "Интера" станет бывший форвард Симоне Индзаги

2021-05-28 14:07

Главный тренер "Челси" Томас Тухель прокомментировал победу над "Реалом"

2021-05-06 15:04

Главный тренер "Челси" Томас Тухель признался, что рассчитывает на выход в финал

2021-05-05 14:00

Еще новости в разделе "Спорт"

После разгрома в Лиге чемпионов уволен главный тренер Севильи Хулен Лопетеги

2022-10-06 15:37

Тони Кроос хочет уже в конце сезона на пике карьеры уйти из футбола - стала известна причина

2022-09-30 14:30

Легенда Динамо Сергей Ребров признался, что не раздумывая готов тренировать сборную Украины

2022-09-22 08:26

роССию не допустили к отбору на футбольный Евро-2024

2022-09-20 17:30
Все статьи раздела "Спорт"

Спорт

После разгрома в Лиге чемпионов уволен главный тренер Севильи Хулен Лопетеги 2022-10-06 15:37
Тони Кроос хочет уже в конце сезона на пике карьеры уйти из футбола - стала известна причина 2022-09-30 14:30
Легенда Динамо Сергей Ребров признался, что не раздумывая готов тренировать сборную Украины 2022-09-22 08:26
роССию не допустили к отбору на футбольный Евро-2024 2022-09-20 17:30