После разгрома в Лиге чемпионов уволен главный тренер Севильи Хулен Лопетеги

Главный тренер Севильи Хулен Лопетеги покинул свой пост. Случилось это после очередного провального матча в исполнении испанского клуба.
На этот раз коллектив был разгромлен в Лиге чемпионов Боруссией Дортмунд 1:4. Буквально через несколько минут после фиаско руководство Севильи, на официальном сайте, объявило о расставании со специалистом. 56-летний тренер покинул клуб из-за неудовлетворительных результатов.
В турнирной таблице Лиги чемпионов Севилья идет на третьем месте, имея одно очков. В чемпионате Испании у команды одна победа за семь игр.
Напомним, что Лопетеги возглавлял Севилью на протяжении трех сезонов. Под его руководством в сезоне-2019/2020 команда становилась обладателем трофея Лиги Европы.