ВОЙНА В Украине На месть: только за сутки украинцы перечислили 352 миллиона фонду Притулы

2022-10-11 20:00

 

Только за сутки украинцы перевели 352 миллиона гривен в фонд Сергея Притулы на помощь украинской армии в войне против РФ.

Источник: Притула в Twitter

Прямая речь: "352 000 000 гривен за сутки! Фантастические украинцы показывают фантастические результаты сбора на месть! И месть будет! Будет хлопок! Искренняя благодарность всем, кто присоединился! Работаем дальше".

Детали: На фоне усиления ракетного террора России против Украины в последние дни фонд Притулы объявил сбор средств на дроны-камикадзе. Поскольку воодушевленные гневом украинцы превзошли ожидания волонтеров, Притула объявил, что будут закуплены не только дроны.

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