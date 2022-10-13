ВОЙНА В Украине роССия может атаковать украинскую ГТС и потребовать включить "Северный поток-2" – Зеленский

2022-10-13 22:00

 

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что Россия может нанести удар по украинской газотранспортной системе и потребовать от Европы запустить "Северный поток-2".

Источник: Владимир Зеленский в интервью немецкой телекомпании ZDF, "Интерфакс-Украина", пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков

Прямая речь: "Они нанесут удары по ГТС Украины. Чтобы их не обвинили, они совершат теракт на своей территории. Им все равно что взрывать. Обвинят нас, чтобы ударить по нашей ГТС.

Он (Путин – ред.) скажет Европе, что нет возможности (поставлять газ), нам нужно запустить "Северный поток-2", иначе Европа останется без газа из-за Украины".

Детали: По мнению Зеленского, если Россия продолжит взрывать энергетическую систему Европы, нужна такая позиция: "Мы "Северный поток-2" не запустим и санкций не снимем".

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на слова Зеленского о планах России нанести удары по газотранспортной системе заявил: "Мы не имеем обыкновения стрелять себе в ногу".

Напомним: Украинский президент Владимир Зеленский во время выступления перед депутатами ПАСЕ 13 октября призвал к таким санкциям против РФ, в результате которых Россия увидела бы ноль на своих энергетических счетах – и за газ, и за нефть.

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