ВОЙНА В Украине САУ Zuzana и РСЗО MARS II: Германия готовит для Украины новый пакет военной помощи

2022-10-13 19:30

Германия при сотрудничестве с Данией и Норвегией передаст Украине самоходные артиллерийские установки Zuzana 2. Наша армия получит 16 таких САУ.

Об этом сказано в заявлении на правительственном сайте Германии.

Официальный Берлин отметил успешные контрнаступательные действия Вооруженных сил Украины и осознает, что для освобождения наших земель от российских оккупантов нужно еще больше вооружения от западных партнеров.

Германия передаст Украине гаубицы в сотрудничестве с Данией и Норвегией, которые согласились оплатить Словакии их производство.

Какая помощь войдет в новый пакет

Кроме гаубиц Zuzana, Украина должна получить 4 ЗРК IRIS-T SLM (уже получила одну из них), 4 самоходные гаубицы 2000 с боекомплектом и 2 реактивных системы залпового огня MARS II с боеприпасами.

Среди запланированной помощи также 10+3 мостовых систем и 40 средств радиоэлектронной борьбы с беспилотниками.

Также немецкая сторона планирует передать Киеву 130 систем отопления и 36 медицинских транспортеров. Кроме того, в этот пакет помощи войдут 100 тысяч аптечек и 405 тысяч сухпайков.

Из соображений безопасности федеральное правительство воздерживается от предоставления более подробной информации, в частности о способах и сроках поставок.

САУ Zuzana 2

Отметим, САУ Zuzana 2 производства Словакии впервые была представлена в 2008 году и является модификацией ShKH vz. 77 Dana (разработанной еще в 1970-х годах). Машина оснащена 155-мм гаубицей с длиной ствола в 52 калибра и максимальной дальностью стрельбы 41 км. Масса самоходки 32 т, экипаж состоит из четырех человек. Автоматическая система зарядки позволяет производить 6 выстрелов в минуту или 16 выстрелов в 3 минуты.