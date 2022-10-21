ВОЙНА В Украине Великобритания поставит Украине ракеты AMRAAM для новейших американских ЗРК NASAMS

2022-10-21 18:28

Великобритания поставит Украине ракеты средней дальности AMRAAM для американских зенитных ракетных комплексов NASAMS, сообщает газета The Times.

Министр обороны Соединенного Королевства Бен Уоллес сообщил, что поставка Киеву ракет для NASAMS обусловлена массированными ударами эрефии по объектам энергетики, военного управления и связи Украины в последние дни.

Также известно, что британское правительство передаст Украине дополнительно 18 дальнобойных гаубиц. Ранее Лондон уже отправлял украинским властям 20 гаубиц М109.

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