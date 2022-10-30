ВОЙНА В Украине ВСУ сосредотачивают усилия на четырех ключевых задачах, - Залужный

2022-10-30 16:00

 

Главнокомандующий ВС Украины Валерий Залужный провел телефонный разговор с председателем объединенного комитета начальников штабов США генералом Марком Милли.

Залужний сообщил своему визави, что Силы обороны Украины сосредоточивают усилия на следующих ключевых задачах:

▪освободить оккупированные территории,

▪️не допустить захвата врагом новых участков,

▪️обеспечить прикрытие объектов критической инфраструктуры нашего государства средствами противовоздушной и противоракетной обороны,

▪️продолжить формирование и подготовку резервов для ведения будущих боевых действий.

"Несмотря на абсолютное огневое преимущество, увеличение количества войск и, соответственно, атак за счет, в том числе мобилизованных, противник успеха не имеет. Благодаря мужеству и профессиональности украинских солдат и офицеров наши рубежи остаются неизменными, а оборонная операция выполняется успешно в соответствии с планом" - добавил он.

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