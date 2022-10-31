Экономика Кто может назначать антидепрессанты?

2022-10-31 16:12

Все больше ученых подмечают высокий уровень стресса у людей, который только нарастает в последние пару десятков лет. Негативно влияют сразу множество факторов — нестабильная экономическая ситуация, отсутствие положительных эмоций, сильные потрясения, личное горе. В результате человеческая психика не справляется с потоком проблем и для лечения могут понадобиться антидепрессанты. Просматривая каталог МИС Аптека 9-1-1, можно поразиться разнообразию. Но далеко не все понимают, кто имеет право назначать такие лекарства.

КТО ПРОПИСЫВАЕТ АНТИДЕПРЕССАНТЫ?

Назначить препарат может исключительно врач после проведенного обследования. Антидепрессанты относятся к рецептурным препаратам, поэтому их назначение, длительность курса и количество вещества контролируется:

терапевтом;

неврологом;

психиатром.



Самостоятельный бесконтрольный прием их опасен и может только навредить. Так как они направлены непосредственно на корректировку деятельность головного мозга, который из-за депрессии страдает больше всего.

В зависимости от длительности симптоматики и личных запросов клиента вещество меняется и корректируется дозировка. Сам курс лечения подобными препаратами длится от 6 месяцев и дольше. Первый эффект стоит ожидать только через 3-4 недели после начала лечения.

ЧТО МОЖНО ДЕЛАТЬ ПАРАЛЛЕЛЬНО?

Чтобы определить причину возникновения депрессивного состояния, рекомендуется обратиться к соответствующему специалисту — психотерапевту или психологу. Главное, чтобы он обладал соответствующим профилем. Это легко определить по его сертификатам. Лечение депрессии без лекарственного воздействия практически безрезультатно.

Самое главное – предупредить специалиста о том, что осуществляется параллельный прием лечащих препаратов. Это позволит скорректировать лечение депрессии. Помните, что человек без медицинского образования не может назначать лечение, особенно подобными препаратами, воздействующими на мозговую деятельность.