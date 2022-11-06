ВОЙНА В Украине Госбюджет на 2023 год: финансирование оборонного сектора будет рекордным

2022-11-06 12:00

В пятницу, Верховная рада Украины приняла закон о государственном бюджете на 2023 год. Основной финансовый документ государства поддержали 295 депутатов. Запланированные расходы на сектор обороны и безопасности составили 1 трлн 141,1 млрд гривен или 18,2% ВВП.

Проект закона №8000 опубликован на сайте ВРУ.

Народный депутат Ярослав Железняк обнародовал данные по голосованию фракций и групп:

«Слуга народа» – 211 депутатов,

«Европейская солидарность» — 0

«Родина» — 0

«Платформа за жизнь и мир» — 18

«За будущее» – 15

«Голос» — 10

«Доверие» — 16

«Восстановление Украины» — 15

Внефракционные – 10.

Основные показатели госбюджета на 2023 год

Доходы госбюджета предусмотрены в сумме 1 трлн. 329,3 млрд. гривен, в том числе общего фонда 1 трлн. 173,1 млрд. гривен, специального фонда 156,1 млрд. гривен.

Расходы составят 2 трлн. 580,7 млрд. гривен, в том числе общего фонда 2 трлн. 296,5 млрд. гривен, специального фонда 284,2 млрд. гривен.

Предельный объем дефицита составляет 1 трлн 296,5 млрд. гривен.

ВВП и инфляция

Ожидается, что номинальный валовой внутренний продукт Украины в 2023 году составит 6279,3 млрд гривен, реальный ВВП вырастет на 3,2% после падения на 32,0% в 2022 году.

Рост потребительских цен в 2023 году ожидается на уровне 28,0% после инфляции в 29,3% в 2022 году (декабрь к декабрю). Таким образом, за два года гривна потеряет примерно две трети стоимости.

Курс доллара

В госбюджете запланирован курс 42,2 гривны за доллар в среднем за год. Таким образом доллар может подорожать примерно на 10 гривен (в 2022 году средний курс будет 32,3 гривен).

Кроме того, прогнозируется, что на конец 2023 года курс вырастет до 45,8 гривен.

Прожиточный минимум и минимальная пенсия

Размер прожиточного минимума в 2023 году останется без изменений. От этого показателя зависит размер зарплат бюджетников, пенсий и социальных выплат.

С 1 января 2023 года прожиточный минимум на одного человека в расчете на месяц составит 2 589 гривен, а минимальная пенсия – 2093 гривны.

Минимальная зарплата

В 2023 году минимальная зарплата повышаться не будет.

С 1 января 2023 года минимальная заработная плата: в месячном размере – 6700 гривен, а в почасовом размере – 40,46 гривны.

В проекте государственного бюджета на 2023 год ко второму чтению заложено ожидание роста реальных зарплат на 1,4%.

Правительство ожидает, что среднемесячная номинальная заработная плата работников брутто в 2022 году составит 14 025 гривен и почти не изменится по сравнению с 2021 годом (14 014 гривен).

В то же время из-за высокой инфляции (20,5%) в среднем за 2022 год скорректированная на индекс потребительских цен зарплата упадет на 16,9%.

В 2023 году средняя зарплата вырастет до 18 261 гривны. Однако из-за инфляции в 28,4% реальная зарплата вырастет всего на 1,4%.

Зарплаты бюджетников

Повышение зарплат бюджетникам в 2023 году не предусмотрено. Не будет повышения и до конца текущего года.

Расходы на социальную сферу

Кабинет министров планировал сократить расходы на Министерство социальной политики в 2023 году до 405 млрд гривен по сравнению с 425 млрд гривен в 2022 году. Сокращение планировалось за счет уменьшения дотаций Пенсионного фонда, но до второго чтения расходы на ПФУ были увеличены на 38,9 млрд гривен. Таким образом, расходы на социальную сферу возрастут.

Субсидии

В государственном бюджете на 2023 год на жилищные субсидии направят 37,9 млрд. гривен, что на 9,2% меньше, чем в 2022 году.

Расходы на безопасность и оборону

В бюджете на национальную безопасность и оборону запланировано 1 трлн 141,1 млрд гривен (общий фонд – 1 трлн 6,1 млрд гривен специальный фонд – 115,0 млрд гривен, государственные гарантии – до 20 млрд гривен) или 18,2% ВВП.

Государственный долг

На 31 декабря 2023 года предельный объем государственного долга будет составлять 6 трлн 422,7 млрд гривен и превысит номинальный ВВП.

Напомним, в начале октября Верховная Рада утвердила проект государственного бюджета Украины на 2023 год в первом чтении. На обсуждение 1270 правок ушло почти три часа. В конце октября Президент Украины Владимир Зеленский одобрил изменения государственного бюджета на 2022 год и подписал соответствующий закон №8126. Расходы на сектор обороны и безопасности увеличены на 387 млрд гривен.

Как уже сообщал «Флот 2017», Украина с февраля 2022 года получила около $19,4 млрд финансовой поддержки от иностранных партнеров. Кроме того, до конца 2022 года Украина получит анонсированную финансовую помощь от Евросоюза в размере 5 млрд евро, США — $4,5 млрд, МВФ — $1,3 млрд.

Также сообщалось, что ЕС выделит Украине минимум 18 млрд евро в 2023 году. Украина просила Евросоюз, США, финансовые институты обеспечить финансовую помощь в размере 3-4 млрд евро в месяц.