Политика Медведев пригрозил Западу изъятием активов иностранных частных инвесторов

2022-11-16 20:00

 

Угрозы появились в ответ на принятие резолюции ООН о возмещении ущерба Украине в связи с российской агрессией.

Заместитель председателя совета безопасности РФ Дмитрий Медведев пригрозил Западу изъятием активов иностранных частных инвесторов в ответ на принятие резолюции ООН о возмещении ущерба Украине в связи с российской агрессией.

"Если на основании решения Генассамблеи ООН, высосанного враждебными странами из известного места, будут приняты национальные акты о воровстве российских активов, у нас не останется выбора", - написал Медведев.

Медведев утверждает, что Россия будет безвозвратно изымать деньги и имущество частных инвесторов из таких стран, "хотя они и не несут ответственности за дураков из своих правительств".

"Иностранных кредитов, замороженных на счетах средств и других ценностей у нас в стране, по счастливому стечению обстоятельств, как раз более чем на 300 миллиардов долларов. Достаточно, чтобы компенсировать украденное у России", - подчеркнул он.

Не обошел он вниманием и массированный ракетный удар 15 ноября по городам Украины.

"В целом это грустно: ООН приняла такие беззаконные решения, что просто гасите свет. И свет гасят. На следующий день", - цинично заявляет Медведев.

Напомним, 14 ноября, Генассамблея ООН поддержала резолюцию, которой предлагается ввести механизм компенсации ущерба Украине в результате войны, развязанной Россией. Документ поддержали 94 страны, воздержалось – 74, против – 13.

После этого президент Владимир Зеленский заявил, что России придется заплатить Украине репарации за ущерб от войны – это теперь часть международно-правовой реальности.

Ранее Медведев заявлял, что Россия наносит ракетные удары по Украине, чтобы "демонтировать ее политический режим".

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