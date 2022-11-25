ВОЙНА В Украине Сенаторы США настаивают на предоставлении Украине новейших ударных дронов Gray Eagle

2022-11-25 20:34

Группа сенаторов США из обеих партий призвали президента Джо Байдена предоставить Украине новейшие ударные дроны MQ-1C, известные под названием Gray Eagle, поскольку эта технология может помочь ВСУ сохранить импульс на поле боя. Об этом члены Конгресса заявили в официальном письме, которое цитирует во вторник The Wall Street Journal.

"Предоставление Украине MQ-1C обеспечит значительное долгосрочное преимущество и потенциал для того, чтобы изменить стратегический ход войны в пользу Украины", - говорится в заявлении сенаторов.

Они также обратили внимание на то, что операционные характеристики БПЛА Gray Eagle, а также летальность ударов и живучесть этих дронов "дополняют существующие системы вооружений, которые используются украинцами", а также повышают эффективность ударов ВСУ.

Сенаторы отметили, что обучение украинских военных вести боевые действия по MQ-1C займет 27 дней. И если бы у Украины были соответствующие собственные беспилотники, она "могла бы найти и атаковать российские военные корабли в Черном море, прорвав принудительную блокаду и ослабив двойное давление на украинскую экономику и мировые цены на продовольствие".

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