ВОЙНА В Украине кремль ожидает, что безвозвратные потери среди мобилизованных достигнут 100 тыс. человек – росСМИ

2022-11-26 16:00

 

Россия планирует зимой стабилизировать фронт в Украине, а весной возобновить активные боевые действия, в связи с чем в Кремле ожидают, что безвозвратные потери мобилизованных составят около 100 тыс. человек.

Источник: российское издание "Важные истории" со ссылкой на два источника, один из которых приближен к ФСБ, а второй – к Генштабу ВС РФ

Детали: По данным "Важных историй", руководство РФ понимает, что активизация боевых действий весной предполагает большие потери.

"К весне следующего года потери убитыми и ранеными могут составить около 100 тыс. Но это никого не пугает: их заменят срочниками", – приводит издание слова источника, близкого к ФСБ.

Приближенный к российскому Генштабу источник также поделился с изданием прогнозом Кремля, согласно которому потери в Украине составят около 100 тыс., преимущественно мобилизованных.

Источник рассказал, что к весне следующего года министерство обороны РФ планирует подготовить 120 тыс. срочников, которых смогут отправить в Украину, чтобы восполнить потери среди мобилизованных. Собственно, именно поэтому, по его словам, Путин не отменяет указ о частичной мобилизации.

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