Политика Киев прислал Грузии запрос на возврат комплексов Бук, предоставленных в 2008 году

2023-01-11 14:31

Украина просит Грузию передать комплексы Бук, которые Киев предоставил Тбилиси во время войны 2008 года. Об этом заявил временный поверенный в делах Украины в Грузии Андрея Касьянова в своей статье, опубликованной в ЕП.

"Украинская сторона последовательна в своих запросах ко всем международным партнерам, в том числе Грузии, о предоставлении вооружения, военной техники и боеприпасов, а также откровенно заявляла о жизненной необходимости в вооружении в самом начале широкомасштабного вторжения рф в Украину", - сообщил он.

По его словам, Киев просил Тбилиси передать комплексы Бук, которые ранее предоставила Украина Грузии.

Кроме того, этот запрос включал и переданные Грузии Соединенными Штатами противотанковые комплексы Javelin. США не только одобрили передачу своего оружия, но даже предложили Тбилиси заменить переданные комплексы на более новые комплексы.

"Несмотря на то, что правительство Грузии отказалось оказывать военную помощь, Украина выступает против использования этого вопроса во внутриполитических спорах и отвергает любые обвинения в попытках втянуть Грузию в войну с рф", - подытожил Касьянов.