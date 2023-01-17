Спорт 22-летний полузащитник сборной Украины перешёл в лондонский "Челси" и побил рекорд Андрея Шевченко

2023-01-17 10:25

22-летний полузащитник сборной Украины Михаил Мудрик перешел из донецкого «Шахтера» в лондонский «Челси». Это самый дорогой трансфер в истории украинского футбола.

Сумма трансфера составила 100 миллионов евро и это сделало переход футболиста самым дорогим за историю украинского футбола.

За переход Мудрика «Шахтер» получит 70 миллионов евро и еще 30 миллионов евро в качестве бонусов. До этого самым дорогим переходом из украинского клуба был трансфер бразильца Фреда из «Шахтера» в «Манчестер Юнайтед» в 2018 году — тогда заплатили 59 миллионов евро.

А вот предыдущий рекорд за покупку украинского футболиста тоже принадлежал «Челси» — в 2006 году лондонцы за 43,88 миллиона евро купили у «Милана» Андрея Шевченко.

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