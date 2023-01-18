Мир Президент Сербии затребовал, чтобы на рф прекратили вербовать сербов для войны

2023-01-18 14:31

Президент Сербии Александар Вучич заявил, что роССия должна прекратить вербовку сербов для участия в военных действиях в Украине.

Вучич раскритиковал сайты рашистов и группы в социальных сетях за публикацию объявлений на сербском языке, в которых группа Вагнера призывает добровольцев вступать в ее ряды.

"Почему вы, из Вагнера, зовете кого-то из Сербии, когда знаете, что это противоречит нашим правилам?" - подчеркнул сербский лидер в эфире телеканала Happy TV.

По данным военных экспертов, десятки сербских добровольцев участвовали в боевых действиях на стороне пророссийских сил в Украине в 2014 и 2015 годах. При этом никто не располагает точными цифрами.

Законодательство Сербии запрещает участие граждан страны в конфликтах за рубежом, и несколько человек были осуждены за это.