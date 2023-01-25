Мир Прем'єра Великої Британії оштрафували за те, що він їхав на задньому сидінні авто непристебнутим

2023-01-25 15:38

Прем'єра Великої Британії оштрафували за те, що він їхав на задньому сидінні автомобіля непристебнутим під час фільмування відео для Instagram

Ріші Сунак їздить країною та знімає ролики про урядову "програму вирівнювання" для менш успішних районів країни. На одному з роликів уважні глядачі звернули увагу на те, що пасок безпеки відсутній.

За непристебнутий пасок безпеки у Британії можуть оштрафувати на суму до 500 фунтів стерлінгів, за винятком декількох випадків, у які не входить фільмування для Instagram.

Поліція теж помітила це порушення і виписала в п'ятницю штраф прем'єр-міністру - у твіттері обтічно вказали, що "винесли штраф 42-річному чоловікові з Лондона".

Точна сума штрафу не називається, але в офіційній резиденції прем'єра повідомили, що Ріші Сунак повністю визнає помилку і виконає призначене покарання.