Спорт Эвертон выставлен на продажу - за клуб из английской Премьер-лиги хотят 500 млн

2023-01-27 10:27

Вслед за новым наставником Эвертон, к вотором играет украинец Виталий Миколенко, ищет и нового владельца. Как сообщает The Guardian, нынешний хозяин ливерпульской команды Фархад Мошири выставил клуб на продажу. За представителя английской Премьер-лиги он намерен выручить не менее 500 миллионов фунтов.

Издание отмечает, что ирано-британский бизнесмен искал внешние инвестиции, для того, чтобы улучшить ситуацию в клубе. Однако желающих помочь финансово не нашлось, поэтому он решил продать команду. При этом рассматриваются предложения продажи как части, так и всего клуба целиком.

Заинтересованность проявили несколько потенциальных покупателей. Мошири хотел бы вернуть деньги, которые он вложил в новый стадион, строящийся в доке Брэмли-Мур.

За время своего правления бизнесмен потратил примерно 700 миллионов на более чем 50 игроков. При этом выручка "ирисок" составила чуть более 400 миллионов.

Отметим, что в последнее время Мошири и его коллеги по совету директоров подверглись резкой критике со стороны болельщиков команды из-за неудовлетворительных результатов. Фанаты призвали владельца продать клуб и уволить директоров.