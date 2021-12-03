Спорт Ливерпуль побил футбольный рекорд, который держался в английской Премьере сто лет

2021-12-03 14:12

В последнем матче английской Премьер-лиги Ливерпуль разгромил Эвертон 4:1. Эта победа над принципиальнейшим соперником стала для команды вдвойне более приятной ведь позволила обновить столетний рекорд.

Как сообщает Gracenote Live, Ливерпуль стал первой командой АПЛ, забившей два или более голов в 18 подряд матчах во всех турнирах.

Предыдущее достижение в 17 матчей было установлено еще 1927 году Сандерлендом. Отметим, что впечатляющая серия подопечных Юргена Клоппа длится уже три месяца. За это время команда одержала 14 побед, трижды сыграла вничью и только однажды проиграла. В чемпионате Ливерпуль занимает третье место, уступая только Челси и Манчестер Сити.