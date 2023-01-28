ВОЙНА В Украине В ВСУ назвали ожидаемое число самолетов от Запада

2023-01-28 15:00

 

Приоритетом для Украины являются американские F-16. Но также рассматриваются как варианты французские самолеты Rafale и шведские Gripen.

Украина ожидает получить от западных партнеров 24 современных истребителя в рамках первого подобного пакета помощи. Об этом сказал спикер Воздушных сил ВСУ полковник Юрий Игнат, сообщает испанское издание El Pais в субботу, 28 января.

По его словам, речь идет о двух батальонах истребителей, в каждом из которых будет по 12 самолетов.

При этом приоритетом для Украины являются американские истребители F-16. Но также рассматриваются как варианты французские самолеты Rafale и шведские Gripen.

"24 истребителя представляли бы собой только срочную первую фазу в новой главе доставки оружия в страну, в которую вторглась Россия", – пишет издание.

Юрий Игнат отметил, что кроме сложных политических дискуссий и решений по передаче самолетов, Украина не сможет сразу рассчитывать на получение истребителей – нужно не менее полугода на обучение пилотов и команд наземного обслуживания.

Ранее Юрий Игнат сообщил, что уже фактически известно, какой тип самолетов получит Украина от союзников и каковы сроки подготовки личного состава.

А в Офисе президента заявили, что разблокирован вопрос предоставления Украине F-16. При этом данный вопрос имеет три составляющих.

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