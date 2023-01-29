Мир Атака БПЛА на Иран научит "не помогать роССии совершать преступления", — Игнат

2023-01-29 16:00

Ночная атака на военные объекты в Иране — это следствие внешней политики Тегерана. Возможно, случившееся заставит руководство страны пересмотреть свои взгляды относительно военной помощи РФ.

"Происходящее в Иране можно лишь назвать последствиями их политики. Возможно, они будут по-другому направлять свою поддержку странам-террористам и не помогать России совершать свои преступления", — Об этом в эфире телемарафона 29 января заявил спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

По его словам, известно, что Россия стремится получить от Ирана оружие, которое у оккупантов в дефиците — баллистические ракеты, ударные беспилотники Shahed и другое вооружение.

Кроме того спикер ВСУ отметил, что Иран нажил себе врагов в регионе, поэтому может быть правительство страны решится изменить свой внешнеполитический вектор.

"Иран имеет определенных врагов в регионе, поэтому будем надеяться, что эта страна сменит свой политический вектор на более цивилизованный", — подытожил Игнат.

Напомним, в ночь на 29 января по военным объектам Ирана был нанесен удар с помощью дронов-камикадзе. По информации Министерства обороны страны, несколько беспилотников удалось сбить средствами ПВО, но некоторые дроны достигли цели и разрушили кровлю на одном из оборонных предприятий.

По информации журналистов The New York Times, представители Корпуса стражей исламской революции обвинили в атаке Израиль и пообещали нанести ответный удар по израильским нефтяным судам. Однако официальные лица Ирана пока не выдвинули обвинений и сообщили о проведении расследования происшествий.