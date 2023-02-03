Спорт Названа дата боя обладателя поясов WBA, WBO и IBF Александра Усика с Тайсоном Фьюри

2023-02-03 18:28

Обладатель титулов WBA, WBO и IBF в супертяжелом весе Александр Усик в своем ближайшем бою должен встретиться в ринге с чемпионом по версии WBC Тайсоном Фьюри, определив абсолюта в дивизионе.

Как сообщает инсайдер ESPN Майк Коппинджер, поединок украинского и британского бойцов запланирован на 29 апреля.

Пока стороны продолжают обсуждать место организации боя. Основным вариантом на данный момент является Саудовская Аравия, а запасным - стадион Уэмбли в Лондоне.

"Тайсон Фьюри и Александр Усик продолжают переговоры по бою за абсолютное чемпионство в супертяжелом весе, который запланирован на 29 апреля.

Усик закрыл свою часть соглашения с саудитами, и теперь очередь за Фьюри. Если нет, бой может пройти на Уэмбли. Рамадан заканчивается 21 апреля", - написал Коппинджер.