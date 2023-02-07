ВОЙНА В Украине В Украине могут наказать за ношение военной формы: кому грозят штрафы в 2500 гривен

2023-02-07 22:00

Несмотря на то, что стиль милитари довольно популярен и камуфляж встречается, как в коллекциях люксовых брендов, так и в масс-маркете, в военное время украинцев призывают воздержаться от ношения такой одежды.

Об этом пишет 5692.com.ua, ссылаясь на комментарий юриста Ильи Хромца.

Гражданских украинцев призывают отказаться от приобретения и ношения любой одежды, которая напоминает униформу вооруженных подразделений.

А вот для тех, кто решить носить форму со знаками отличия ВСУ или других формирований, но военным не является, предусмотрено наказание. Причем наказать могут не только в период военного положения, но и в мирное время.

Хромец сообщил, что в 2019 году в КУоАП добавили статью 186-8 о "Незаконном ношении военной формы одежды со знаками различия военнослужащих".

За нарушение могут сделать просто предупреждение или же выписать штраф в размере 2 550 гривен. При этом форму конфискуют.

Юрист отметил, что судебная практика по привлечению гражданских к наказанию за ношение формы есть, однако чаще наказывают тех, у кого нет адвоката или же в случаях, когда человек сам признал, что надет военную форму.

Однако в других случаях доказать состав правонарушения бывает трудно, ведь украинское законодательство до сих пор не содержит четкой информации о том, какими характеристиками должна обладать та или иная форма.

А вот за одежду, которая напоминает форму ВСУ или других формирований, наказание не предусмотрено.

Сейчас в Верховной Раде есть определенные наработки относительно того, как можно унифицировать этот вопрос, однако окончательное решение до сих пор отсутствует.