ВОЙНА В Украине Норвегия отправила Украине четверть своего парка танков Leopard 2

2023-02-14 17:00

 

Норвегия отправляет в Украину восемь танков Leopard 2, чтобы укрепить военную мощь в войне против России. Дополнительно будет предоставлено еще четыре танка специального назначения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sky News.

Премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере заявил, что "как никогда важно поддержать борьбу Украины за свободу".

В дополнение к танкам Leopard 2, которые составляют почти четверть всего парка боевых машин, Норвегия намерена предоставить четыре других танка специального назначения в зависимости от того, какая поддержка нужна Украине.

Министерство обороны страны заявило, что оно также профинансирует дополнительные боеприпасы и любые необходимые запасные части.

На этой неделе украинские солдаты начали тренировки на немецких танках Leopard 2 в Польше и Германии.

Напомним, в ближайшие годы Норвегия увеличит расходы из своего суверенного фонда для финансирования военной и гражданской помощи Украине.

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Норвегия отправила Украине четверть своего парка танков Leopard 2 2023-02-14 17:00
Рядом пороховый завод. В роССийской Казани горит склад с резиной 2023-02-14 16:30