Норвегия отправила Украине четверть своего парка танков Leopard 2

Норвегия отправляет в Украину восемь танков Leopard 2, чтобы укрепить военную мощь в войне против России. Дополнительно будет предоставлено еще четыре танка специального назначения.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sky News.
Премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере заявил, что "как никогда важно поддержать борьбу Украины за свободу".
В дополнение к танкам Leopard 2, которые составляют почти четверть всего парка боевых машин, Норвегия намерена предоставить четыре других танка специального назначения в зависимости от того, какая поддержка нужна Украине.
Министерство обороны страны заявило, что оно также профинансирует дополнительные боеприпасы и любые необходимые запасные части.
На этой неделе украинские солдаты начали тренировки на немецких танках Leopard 2 в Польше и Германии.
Напомним, в ближайшие годы Норвегия увеличит расходы из своего суверенного фонда для финансирования военной и гражданской помощи Украине.