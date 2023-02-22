Спорт Неймар определился со своим будущим в ПСЖ - планирует отработать свой контракт

2023-02-22 11:33

Неймар по-прежнему не намерен уходить из ПСЖ и планирует отработать свой контракт с французским клубом до конца.

Как сообщает L’Equipe, это окончательное решение нападающего сборной Бразилии и он не будет уходить из команды даже, если Лионель Месси покинет ПСЖ.

При этом остается неизвестной позиция руководства парижан. Напомним, что еще летом прошлого года, "боссы" чемпионов Франции собирались продать звездного бразильца из-за слабых показателей форварда.

Однако в этом чемпионате Неймар снова стал показывать свой прежний уровень. Он провел 29 игр во всех турнирах за парижский гранд, в которых забил 19 голов и выполнил 18 голевых передач.