Спорт Неймар определился со своим будущим в ПСЖ - планирует отработать свой контракт

2023-02-22 11:33

Неймар по-прежнему не намерен уходить из ПСЖ и планирует отработать свой контракт с французским клубом до конца.

Как сообщает L’Equipe, это окончательное решение нападающего сборной Бразилии и он не будет уходить из команды даже, если Лионель Месси покинет ПСЖ.

При этом остается неизвестной позиция руководства парижан. Напомним, что еще летом прошлого года, "боссы" чемпионов Франции собирались продать звездного бразильца из-за слабых показателей форварда.

Однако в этом чемпионате Неймар снова стал показывать свой прежний уровень. Он провел 29 игр во всех турнирах за парижский гранд, в которых забил 19 голов и выполнил 18 голевых передач.

subscriber subscriber

Еще по теме

Футбольная легенда Лионель Месси покинет ПСЖ, чтобы играть за скромный клуб в США

2022-01-04 14:14

Без Роналду и Месси: УЕФА назвал сборную группового этапа Лиги чемпионов

2021-12-14 20:40

Месси в ПСЖ: великий форвард не может забить уже три матча подряд и повздорил с главным тренером

2021-09-20 13:24

Барселона провела первый официальный матч без Месси, мощно разгромив Реал Сосьедад

2021-08-16 13:14

Еще новости в разделе "Спорт"

Неймар определился со своим будущим в ПСЖ - планирует отработать свой контракт

2023-02-22 11:33

В турецком отеле произошла массовая драка украинских футболистов с роССийскими

2023-02-14 15:37

В очередной раз послали за кораблем: УЕФА лишил Россию очков в таблице коэффициентов

2023-02-09 20:00

Названа дата боя обладателя поясов WBA, WBO и IBF Александра Усика с Тайсоном Фьюри

2023-02-03 18:28
Все статьи раздела "Спорт"

Спорт

Неймар определился со своим будущим в ПСЖ - планирует отработать свой контракт 2023-02-22 11:33
В турецком отеле произошла массовая драка украинских футболистов с роССийскими 2023-02-14 15:37
В очередной раз послали за кораблем: УЕФА лишил Россию очков в таблице коэффициентов 2023-02-09 20:00
Названа дата боя обладателя поясов WBA, WBO и IBF Александра Усика с Тайсоном Фьюри 2023-02-03 18:28