ВОЙНА В Украине Украинцы могут получить почти 1700 гривен на оплату коммуналки: кого коснется

2023-02-23 21:30

Премьер-министр Денис Шмыгаль рассказал, кто из украинцев может получить 1684 гривны на оплату коммунальных услуг от государства.

Об этом пишет издание "На пенсии".

Так, по словам Шмыгаля, помощь на оплату коммуналки в 2023 году в Украине получает 2,3 миллионов семей. При этом он заверил, что правительство будет продолжать выплачивать субсидию всем, кто нуждается в помощи и самостоятельно не может оплатить коммунальные счета.

Кроме того, министр рассказал, сколько в среднем получают субсидианты. В частности, в феврале средний размер жилищной субсидии в Украине составляет 1684 гривен.

Вдобавок к этому Шмыгаль отметил, что правительство не повышало и не повышает тарифы на коммунальные услуги. К тому же помогает общинам, чтобы они так же сейчас оставляли свои тарифы без изменений.