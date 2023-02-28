Кабинет министров Украины принял постановление об индексации пенсионных и страховых выплат в 2023 году. Размер повышения с 1 марта составит от 100 до 1500 гривен.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на постановление от 24 февраля 2023 г. №168.

Согласно постановлению индексация проводится с применением коэффициента увеличения показателя средней заработной платы, который учитывается для расчета пенсии, в размере 1,197.

Размер увеличения в результате перерасчета пенсии не может превышать 1500 гривен. В случае, когда размер увеличения не достигает 100 гривен, устанавливается ежемесячная доплата к пенсии в сумме, недостающей до указанного размера.

Индексация распространяется на лиц, уволенных с военной службы, а также работников органов внутренних дел (милиции) и полицейских.

Кроме того, с 1 июля 2023 индексируются на коэффициент 1,20 пенсии государственных служащих и ученых, назначенные до 31 декабря 2022 года.

Согласно решению, с 1 марта 2023 года:

лицам в возрасте от 65 лет и более, не работающим, страховой стаж которых составляет не менее 35 лет у мужчин и не менее 30 лет у женщин, пенсия которых не достигает 3120 гривен, устанавливается ежемесячная доплата к пенсии в сумме, которой не хватает до указанного размера.

лицам, которым исполнилось 80 лет и более, страховой стаж которых составляет не менее 25 лет у мужчин и не менее 20 лет у женщин, пенсия которых не достигает 3120 гривен, устанавливается ежемесячная доплата к пенсии в сумме, не хватающей до указанного размера.

лицам в возрасте от 70 до 80 лет, страховой стаж которых составляет не менее 35 лет у мужчин и не менее 30 лет у женщин, пенсия которых не достигает 3000 гривен, предоставляется ежемесячная доплата к пенсии в сумме, недостающей до указанного размера.

лицам, которым не исполнилось 70 лет, страховой стаж которых составляет не менее 35 лет у мужчин и не менее 30 лет, пенсия которых не достигает 2760 гривен, предоставляется ежемесячная доплата к пенсии в сумме, которой не хватает до указанного размера.

другим лицам, которые получают пенсию, не работают и у которых ежемесячный размер пенсионных выплат не достигает 2520 гривен, предоставляется ежемесячная доплата к пенсии в сумме, недостающей до указанного размера.

Также с 1 марта 2023 года ежемесячная компенсационная выплата лицам, у которых размер пенсионных выплат не достигает размера средней заработной платы, составит: