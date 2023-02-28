Кабинет министров Украины принял постановление об индексации пенсионных и страховых выплат в 2023 году. Размер повышения с 1 марта составит от 100 до 1500 гривен.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на постановление от 24 февраля 2023 г. №168.
Согласно постановлению индексация проводится с применением коэффициента увеличения показателя средней заработной платы, который учитывается для расчета пенсии, в размере 1,197.
Размер увеличения в результате перерасчета пенсии не может превышать 1500 гривен. В случае, когда размер увеличения не достигает 100 гривен, устанавливается ежемесячная доплата к пенсии в сумме, недостающей до указанного размера.
Индексация распространяется на лиц, уволенных с военной службы, а также работников органов внутренних дел (милиции) и полицейских.
Кроме того, с 1 июля 2023 индексируются на коэффициент 1,20 пенсии государственных служащих и ученых, назначенные до 31 декабря 2022 года.
Согласно решению, с 1 марта 2023 года:
Также с 1 марта 2023 года ежемесячная компенсационная выплата лицам, у которых размер пенсионных выплат не достигает размера средней заработной платы, составит:
Напомним, проект постановления правительства об индексации пенсий предусматривает, что под индексацию пенсий подпадают 10,557 млн человек. Из государственного бюджета на индексацию пенсий в 2023 году нужно 82 млрд гривен.